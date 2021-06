Aproape 20 de tone de gunoi depistate în Portul Constanța: Deșeurile sunt aduse din Belgia Un container care conține 18 tone de deșeuri, provenit din Belgia și care avea ca destinație o firma din Ialomița, a fost descoperit in Portul Constanța, potrivit mediafax.ro. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, polițiștii din cadrul Garzii de Coasta, in colaborare cu polițiștii din Port, vameși și comisari ai Garzii de Mediu și de la protecția Consumatorului au depistat un container ce continea aproximativ 18 tone de piese auto uzate, care urmau sa fie importate in Romania fara respectarea prevederilor legale. Acesta a sosit din Belgia pentru o firma de pe raza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

