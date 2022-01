Stiri pe aceeasi tema

- 29 ianuarie: A patra zi cu peste 30.000 de cazuri COVID in Romania. 72 decese in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 30.168 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise sambata, 29 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Este a patra zi cu peste 30.000 de…

- 24 ianuarie: 12.082 cazuri COVID și 40 decese raportate in Romania in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 12.082 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 24 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, duminica erau 14.088 cazuri noi.…

- 20 ianuarie: Peste 19.000 de cazuri COVID și 43 decese inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 20 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Conform datelor existente la nivelul CNCCI…

Au fost inregistrate 743 de cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 17 decembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 17 decembrie, pe teritoriul...

- Autoritațile au transmis, joi, in bilanțul detaliat ca, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2, dupa efectuarea a 51.819 de teste. De asemenea, au fost raportate 318 decese dintre care 15 anterioare intervalului de referința. La ATI mai sunt…

- 7.589 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate aproape 65.000 de teste, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Pana marti, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.718.726 de cazuri de infectare cu noul coronavirus,…

- 1.876 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați, in prezent in secțiile de terapie intensiva din Romania. La nivel național, nu exista niciun pat de ATI liber, potrivit datelor anunțate marți, 2 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit datelor din aplicația alerte.ms, in toata…

- Cel mai negru bilanț Covid in ceea ce privește decesele asociate cu aceasta boala – 591 de morți in 24 de ore, din care 5 decese din trecut, au fost anunțate marți dimineața de Grupul de Comunicare Strategica. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 11.000 de cazuri noi, dar inca nu știm la…