Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera aradeni au prins 17 migranți care au incercat sa treaca ilegal granița in Ungaria, ascunși in cutiile din plastic transportate de un camion, informeaza Agerpres. Șoferul roman, controlat la Punctul de Trecere a Fontierei Nadlac II, transporta, conform documentelor de insoțire…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, incarcata cu role textile, cinci cetateni - cu varsta cuprinsa intre 18 și 33 de ani - din Siria și Palestina care au incercat sa treaca ilegal frontiera…

- Opt migranți din Egipt, Bangladesh si India au incercat sa iasa ilegal din țara ascunși in role de furtun. Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au dat de cei opt barbați in timpul verificarilor unui TIR plin cu role de furtun pentru irigații. Șoferul urma sa ajunga cu marfa in…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri (anvelope uzate). Vineri, 21 octombrie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare nu au permis intrarea in tara a unui automarfar incarcat cu deșeuri din aluminiu. Luni, 03 octombrie a.c., in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera au descoperit 12 migranti, cetateni ai unor tari asiatice, care au incercat sa iasa ilegal din tara ascunsi intr-un camion, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.Potrivit Politiei de Frontiera Arad, in timp ce era verificat un camion fara incarcatura…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, cu sprijinul echipajelor canine ale Politiei de Frontiera, 82 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport incarcate cu diverse bunuri si conduse de soferi romani. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Un adevarat record au consemnat polițiștii de frontiera de la Nadlac. Ei au descoperit 72 de migranți ascunși intr-un singur autotren, care incercau sa iasa fraudulos din Romania. In data de 13.09.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…