- In prima decada a lunii aprilie, primarul comunei Balaceanu, Gica Geangos, a semnat la Ministerul Dezvoltarii contractul de finantare pentru modernizarea sistemului de alimentare a localitatii cu apa potabila. Din partea Ministerului Dezvoltarii, documentele au fost semnate tot de un buzoian, fiind…

- Pagubele economice cauzate de schimbarile climatice sunt de șase ori mai grave decat se credea anterior, incalzirea globala urmand sa micșoreze economia lumii intr-un ritm compatibil cu nivelul pierderilor financiare ale unui razboi purtat continuu, se arata intr-un nou studiu citat de The Guardian.Cercetatorii…

- 2A Allcross SRL a depus la APM Constanta proiectul pentru infiintarea unei centrale electrice fotovoltaice in comuna Cobadin Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta. Firma 2A Allcross SRL…

- La sfarsitul saptamanii trecute, la sediul Ministerului Dezvoltarii au fost semnate mai multe contracte de finantare prin Programul National „Anghel Saligny”, doua dintre acestea urmand sa ajunga in judetul Buzau. Cele doua comune care urmeaza sa primeasca bani de la Ministerul Dezvoltarii sunt Sahateni…

- Afisarea bannerelor, care prezinta fiecare dintre candidatii inscrisi in cursa electorala pentru alegerile locale si europarlamentare din 9 iunie, este, deocamdata, singurul semn in viata reala ca ne-am afla intr-un exercitiu politic ce se repeta o data la patru ani. Campania electorala, cu toate „ingredientele”,…

- Duminica, Gloria iși joaca una dintre ultimele carți pentru a mai accede direct in Superliga. Oponenta, Csikzereda, a devenit, in cursul a doar cateva saptamani, principala adversara pentru cel de-al doilea loc al promovarii, dupa ce, in grupa de play-off, fiecare a incurcat pe fiecare. Cele patru puncte…

- Modernizarea unor drumuri in comuna Roșia Montana. Acord de mediu, solicitat la APM Alba Modernizarea unor drumuri in comuna Roșia Montana. Mai multe drumuri comunale și locale din comuna Roșia Montana, in lungime de 10,95 km, urmeaza sa fi modernizate. O porțiune aflata in zona istorica va fi pietruita,…