Aproape 1.900 de persoane din Sudan au fost evacuate de către Londra, conform unor declarații oficiale Londra a afirmat sambata ca a evacuat aproape 1.900 de persoane din Sudan de marti, profitand de armistitiul fragil dintr-o tara devastata de un razboi care intra in a treia saptamana, scrie AFP, citat de Agerpres. Aproximativ 2.000 de supusi britanici din Sudan s-au inscris pe o lista a Ministerului de Externe si toti cei care puteau beneficia de evacuare au avut termen pana sambata dimineata pentru a ajunge la o baza aeriana pentru a se imbarca in ultimele zboruri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro × NEWSLETTER…

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion avand la bord 104 persoane evacuate din Sudan a aterizat pe aeroportul Eindhoven, in sudul Olandei, a anuntat marti seara Ministerul olandez de Externe, scrie AFP, citat de Agerpres.Aceste persoane au fost evacuate initial spre Iordania inainte de a putea urca intr-un avion pentru Olanda.…

- Un avion militar german cu 101 cetateni evacuati din Khartoum se indreapta spre Iordania, au transmis duminica fortele armate, alte doua avioane fiind inca in Sudan, țara devastata de luptele dintre factiuni militare rivale, informeaza Rador.Cateva sute de cetateni germani din Sudan s-au inregistrat…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in podul magazinului Lidl din Eforie Nord, fiind evacuate aproximativ 50 de persoane. Focul a fost stins de pompieri si nu au fost persoane ranite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un puternic incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un bloc din municipiul Constanta, iar deocamdata zece persoane au fost evacuate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- BBC va produce "Grenfell", un serial dramatic in trei parti despre incendiul devastator care s-a produs in 2017 in Grenfell Tower din Londra si care a ucis 72 de persoane, informeaza revista americana Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov, aflat in vizita in Sudan, a aparat joi operatiunile grupului paramilitar Wagner in Africa, "desfasurat la cererea guvernelor" si "contribuind la normalizarea situatiei in regiune" in fata amenintarii "teroriste", relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii…

- Noua ambasadoare a Statelor Unite in Rusia, Lynne Tracy, a fost huiduita luni de o multime de oameni care scandau sloganuri antiamericane in timp ce aceasta intra in sediul Ministerului rus de Externe de la Moscova pentru a-si prezenta acreditarile diplomatice, relateaza Reuters. Fii la curent…

- O explozie urmata de incendiu a avut loc in noaptea de duminica spre luni la un bloc din Oradea. Cel mai probabil, explozia a fost provocata de un om fara adapost care fuma la subsolul blocului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…