Aproape 1.850 de infectări COVID, la un număr mai mic de teste. Nouă creștere semnificativă a numărului de pacienți de la ATI Autoritațile au confirmat luni 1.849 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea unui numar redus de teste - 22.032. In ultimele 24 de ore au murit 46 de pacienți infectați, in vreme ce numarul pacienților internați la ATI a crescut cu 33 pana la 633. 10 din pacienții de la Terapie Intensiva sunt minori.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni 1.849 de cazuri noi de infectare cu coronavirus dupa efectuarea a 22.032 teste - 6.126 de teste RT-PCR (2.701 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 3.425 la cerere) și 15.906 teste rapide antigenice.Distinct de cazurile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

