• Termenul limita pentru incheierea de contracte de asigurare sociala este sfarsitul acestui an Nicoleta Dumitrescu Constienti de faptul ca, la pensie, orice leu conteaza, tot mai multi prahoveni au apelat la posibilitatea legala de a “cumpara vechime”. Aceasta procedura a intrat in vigoare in toamna anului 2016, termenul limita pana la care cei interesati pot incheia un contract de asigurare sociala, la casele judetene de pensii, fiind 31 decembrie 2018. Conform unei centralizari, pana la data de 27 august anul acesta, Casa Judeteana de Pensii Prahova a incheiat aproape 1.800 de astfel de contracte.…