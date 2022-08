Stiri pe aceeasi tema

- ”In intervalul 5-11 august 2022, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, a realizat 12 actiuni de interventii active in atmosfera pentru combaterea a 29 de celule convective – formatiuni noroase cu grindina in formare”,…

- A fost o alta zi solicitanta pentru pompierii din intreaga tara, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Arges, Prahova si Timis.La nivel national, 1.351 persoane au primit ajutorul echipajelor SMURD, cele mai multe situatii fiind inregistrate in zona Bucuresti…

- 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Foto: MApN 6.779 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, a anuntat, miercuri, Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri noi de infectare…

- Peste 1.000 de conducatori de biciclete și trotinete electrice au fost sancționați de polițiști, in urma unei acțiuni derulate pe parcursul a 2 zile, in 18 județe și in Capitala. In perioada 30 iunie – 1 iulie a.c., polițiști de rutiera și ordine publica din Bistrița-Nasaud, Calarași, Caraș-Severin,…

- V. Stoica Din 15 aprilie și pana la finalul lunii iunie, Unitatea de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova a lansat, prin cele 22 de puncte de pe zona sa de acțiune, 400 de rachete antigrindina, cu care s-au combatut 60 de celule de grindina. In ultima saptamana, Sistemului național antigrindina…

- Potrivit ultimului raport al ASF, in medie, un iesean achita la Pilonul II 252 de lei lunar. Judetul nostru este pe locul V in tara in functie de acest indicator. Judetul Iasi se afla pe locul 5 la nivel national dupa contributia lunara medie la Fondul de pensii administrate privat - Pilonul II, reiese…

- Un lot de 241 rachete antigrindina va fi evaluat de producatorul Electromecanica Ploiești dupa ce o parte dintr-o racheta a cazut, duminica, in satul Mirceștii Noi din comuna Vanatori. Hotararea privind oprirea de la utilizare a lotului de rachete produse in 2021 și evaluarea acestora de catre producator…

- Un numar de 250 de rachete antigrindina au fost lansate, in perioada 13-19 mai, pentru protejarea culturilor agricole din zonele de interventie, consumul cel mai mare fiind in ziua de 13 mai, cand au fost lansate 159 de rachete antigrindina pentru protejarea zonelor Cotnari si Husi. Fii la…