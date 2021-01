Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a inceput pe 22 decembrie platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 – „Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a anuntat joi ca a inceput pe 22 decembrie platile pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 – „Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si…

- ”Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca, la data de 22 decembrie 2020, a dat startul platilor pentru cererile depuse de fermieri in cadrul Masurii 21 din Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata aproape 180 de milioane euro pentru sprijinirea fermierilor si IMM-urilor din sectoarele zootehnic si vegetal, care au fost afectati de criza COVID -19, a anuntat, joi, agenția. “APIA reaminteste ca, la data de 22 decembrie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata aproape 180 de milioane euro pentru sprijinirea fermierilor si IMM-urilor din sectoarele zootehnic si vegetal, care au fost afectati de criza COVID -19, a anuntat, joi, APIA. "APIA reaminteste ca, la data de…

- Peste 650.000 de fermieri au fost autorizati la plata, in perioada 16 octombrie - 4 noiembrie 2020, in cadrul Campaniei de plati in avans pentru anul 2020, informeaza miercuri Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cei 654.707 fermieri autorizati la plata reprezinta aproximativ 79%…

- APIA reaminteste fermierilor ca data limita de depunere a cererilor in cadrul in cadrul Masurii 21 ndash; Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID 19, este 23 octombrie 2020, inclusiv, transmit reprezentantii APIA…

- Fermierii activi crescatori de bovine, ovine/caprine si/sau fermieri din sectorul vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe si cartofi, care respecta criteriile de eligibilitate, pot solicita sprijin financiar prin Masura 21 - Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si…