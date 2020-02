Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca a descoperit ca pentru Jandarmerie au fost cumparate mașini de 200.00 euro, pentru protecția demnitarilor PSD, și sute de televizoare de 1.000 de euro bucata. Ministrul a adaugat ca a cerut Camerei Deputaților sa returneze un BMW seria 7 cumparat de minister…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, luni, ca va face verificari și in alte județe, nu doar in Dolj, acolo unde peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie. El a sugerat ca e posibil „ca aceasta epidemie sa fie in toata țara”. „Am discutat, inca de ieri (duminica – n.red.),…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca in aceasta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din minister, inclusiv Politia si Jandarmeria. El a declarat, astazi, ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala. Ministrul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca in acesta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din Ministerul de Interne, incluzand Politia si Jandarmeria, si ca a avut discutii doar cu reprezentantii Jandameriei legat...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut precizari dupa ce Poliția a deschis dosar de moarte suspecta in cazul morții fostei prezentatoare TV Cristina Țopescu."Deocamdata se fac cercetari și astazi vor fi și concluziile preliminare ale medicilor legiști privind decesul", a declarat Marcel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, la Timisoara, unde a participat la depunerea juramantului noului prefect de Timis, Liliana Onet, ca isi doreste ca in fiecare judet sa existe locuri de aterizare a elicopterelor SMURD atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte. Vela a mai anuntat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a criticat, marți, ”dezorganizarea evidenta” din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), in cazul fetiței din Valcea care se afla in coma, dar nu a fost preluata la timp de elicopeterul SMURD, reproșandu-i lui Raed Arafat ca nu a facut ”rost de piloți”,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, i a destituit, vineri, pe sefii Jandarmeriei Romane, generalul de brigada Constantin Florea si colonelul Grigore Ciausescu, potrivit digi24.ro.La conducerea institutiei au fost numiti actualul sef al detasamentului de jandarmi romani dislocati in prezent in Afganistan,…