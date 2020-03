Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu coronavirusul COVID-19 a ajuns duminica in Italia la 1.694, cu 528 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat de agentia EFE.

- Inca cinci persoane infectate au decedat in acest timp, aducand la 34 bilantul deceselor provocate de noul coronavirus.Pana in prezent 83 de persoane diagnosticate cu acest coronavirus in Italia s-au vindecat, dar alte 140 se afla la terapie intensiva.Angelo Borrelli a precizat ca 41% dintre persoanele…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns joi seara la 650 si alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate in aceasta tara de coronavirusul COVID-19, a anuntat seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat…

- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus in Italia a urcat la 528, inclusiv 14 decese si 40 de persoane care s-au recuperat in urma bolii, a anuntat joi seful Protectiei Civile italiene, Angelo Borrelli, citat de agentia DPA. Dintre persoanele recuperate 37 sunt din provincia Lombardia,…

- A patra victima a coronavirusului in Italia este un barbat in varsta de 84 de ani din regiunea Lombardia. Epidemia se raspandeste. Autoritatile italiene incep controale la intrarea in tara, in special la Vo' Euganeo, epicentrul raspandirii cu coronavirus in regiunea Veneto. Este vorba despre una dintre…

- Au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu noul coronavirus in Italia, a anuntat, astazi, seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli, relateaza AFP. Borrelli a amintit ca epidemia a facut deja doi...

- Trei persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus in Italia, a anuntat vineri regiunea nordica Lombardia, acestea fiind primele cazuri de contaminare locala cu boala potential letala inregistrate in aceasta tara. Sute de mii de romani sunt stabiliți in acea zona din Peninsula.