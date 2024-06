Stiri pe aceeasi tema

- Deși peste 160.000 de elevi vor susține Evaluarea Naționala 2024, aproape 16.000 de elevi din numarul total inscris la inceput de an școlar nu au incheiat studiile și nu se regasesc pe lista absolvenților ce vor susține probele de examen.

- Maine incepe Evaluarea Naționala, iar in sprijinul celor care se pregatesc pentru acest examen crucial, profesorul Catalin Zaman din Buzau a facut un gest extraordinar. A oferit meditații online gratuite la limba romana pentru sute de elevi din medii defavorizate din intreaga țara. Prin dedicarea sa,…

- Elevii de clasa a IV-a sustin miercuri proba la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Elevi la școala Foto: Inquam Photos / Cornel Putan Joi, elevii din partea minoritatilor nationale vor avea de sustinut proba la limba materna. Saptamana viitoare,…

- Elevii de clasa a IV-a sustin miercuri proba la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Joi, elevii din partea minoritatilor nationale vor avea de sustinut proba la limba materna. Saptamana viitoare, elevii de clasa a VI-a vor fi testati in cadrul…

- Luni, 13 mai, incepe Evaluarea Naționala de la clasa a II-a, iar duminica la pranz Ministerul Educației anunța noutatea acestei ediții:... The post APLICAȚIE DIGITALA NOUA Rezultatele elevilor la Evaluarea Naționala de clasa a II-a vor fi colectate cu o noua aplicație digitala first appeared on Informatia…

- Ministrul Ligia Deca a anunțat o noua bursa pentru elevi, in anul școlar 2024-2025. Potrivit metodologiei, cuantumul bursei de reziliența va fi de 300 de lei pe luna. Ministerul Educației a introdus noul tip de bursa pentru elevi, in efortul de a-i motiva pe cei cu rezultate medii sa progreseze in performanțele…

- Elevii si prescolarii vor reveni de miercuri la cursuri, dupa minivacanta de Paste. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei pentru anul scolar 2023 – 2024, ultimul modul de studii se va incheia pe 21 iunie, cand incepe vacanta de vara. Primii care vor intra in vacanta vor fi elevii de…

- Se termina și vacanța elevilor. De miercuri, 8 mai aceștia se reintorc in salile de clasa. Cursurile din modulul 5 de școala incep in mijlocul saptamanii, miercuri, 8 mai, și dureaza pana pe 21 iunie 2024. Modulul 5 este cel in care au loc Evaluarile Naționale de la clasele II-VI. Pentru clasele a XII-a…