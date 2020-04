Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana aniverseaza, la data de 25 martie a.c., 198 de ani de atestare documentara. Alegerea datei de 25 martie este legata de simbolul creștin al Bunei Vestiri, aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Romane. Anul acesta, in contextul masurilor…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa-și faca resimțite efectele negative și in mediul de afaceri din județul Bacau. Potrivit datelor obținute de catre conducerea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Bacau din REVISAL (registrul general de evidența a salariaților), de la nivel național, in perioada…

- Conflictul de munca deschis la Chimcomplex Borzești de Sindicatul Chimistul a fost suspendat – spune directoarea de comunicare a companiei, Georgiana Stavarache. Marți, 17 martie, la sediul combinatului a avut loc și o ședința a Comisiei de conciliere, la care a participat și inspectorul șef al Inspectoratului…

- La ora actuala, la nivelul judetului Bacau, 593 persoane sunt monitorizate la domiciliu de catre reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Bacau. Pana la data 12.03.2020 au fost testate 55 persoane (10 cazuri care prezentau simptome si 45 persoane carantinate), rezultatele investigatiei de laborator…

- Sambata 22 februarie 2020 a avut loc in București adunarea anuala a reprezentanților diriginților de șantier reuniți in Colegiul Tehnic al Diriginților de Șantier. Zeci de diriginți de șantier au vorbit despre principalele probleme cu care se confrunta sectorul construcțiilor. Trei principale probleme…

- Sambata, 22 februarie, la sediul Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” din Onești a fost semnat un contract de investiții pentru reparații capitale, modernizare și eficientizare energetica. Proiectul are finanțare europeana (nerambursabila) prin Programul Operațional Regional și este aplicat prin…

- In ultimele zile, in județ, au fost inregistrate doua accidente grave de munca, incheiate, din pacate, cu decesul persoanelor implicate. Primul s-a produs la un șantier aflat in municipiul Bacau, unde un muncitor de 51 de ani, in timp ce incerca sa decoperteze un atic, s-a dezechilibrat și a cazut in…

- Intalnirea de luni, 10 februarie, a președintelui societații Chimcomplex Borzești, Ștefan Vuza, cu salariații care au protestat pentru imbunatațirea condițiilor salariale s-a incheiat pașnic, dar Sindicatul Chimistul al combinatului din Borzești așteapta runda de negocieri ceruta inca din luna decembrie.…