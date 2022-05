Stiri pe aceeasi tema

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a anunțat ca in perioada 16-17 mai am efectuat o serie de controale la restaurantele din mall-uri și din zona centrala a Municipiului Timișoara,precum și din județ, respectiv din Sanandrei. Acțiunile au venit ca urmare a unor reclamații, dar și a…

- Peste 65 de agenti economici din Bucuresti au fost verificati, in perioada 11 - 29 aprilie a.c., de catre inspectorii de munca, fiind aplicate amenzi in valoare de 630.000 de lei pentru pentru lipsa contractelor individuale de munca, informeaza Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), intr-un comunicat…

- Politistii rutieri bacauani au intensificat actiunile in trafic, pe principalele artere din judet, in scopul reducerii riscului rutier. 56 de permise de conducere au fost reținute și retrase 13 certificate de inmatrciulare. Totodata, au fost aplicate 387 de sancțiuni contravenționale. Sub coordonarea…

- In perioada 4-6 aprilie, polițiștii rutieri maramureșeni au acționat pentru creșterea siguranței participanților la trafic pe drumurile publice din județ. Acțiunile au vizat combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic de importanța respectarii…

- La data de 5 aprilie a.c., in intervalul orar 07.00 ndash; 09.00, politisti ai Serviciului Rutier, Biroului Rutier Constanta, Sectiei 4 Politie Constanta si Sectiei 1 Politie Rurala au organizat actiuni punctuale, pentru cresterea gradului de disciplina rutiera si prevenirea accidentelor de circulatie.Astfel…

- Politistii rutieri au actionat, in dimineata de marti, 5 aprilie, intre orele 7.00 si 9.00, in municipiul Targu-Jiu, pentru „cresterea gradului de disciplina in trafic si pentru combatarea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere“.

- Acțiune a polițiștilor rutieri din județul Alba: Au fost aplicate 192 de amenzi, au fost reținute 5 permise și retrase 5 certificate de inmatriculare Acțiune a polițiștilor rutieri din județul Alba: Au fost aplicate 192 de amenzi, au fost reținute 5 permise și retrase 5 certificate de inmatriculare…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Constanta au organizat o actiune, marti, 29 martie, pe linia prevenirii si combaterii incalcarii normelor rutiere, in ceea ce priveste neacordarea de prioritate a pietonilor si autovehiculelor.Au fost oprite, pentru control, circa 50 de autovehicule,…