Aproape 16 milioane de ucraineni au nevoie de asistență umanitară In timp ce destule voci susțin ca ucrainenii sunt niște nesimțiți cu bani și cu mașini scumpe, Osnat Lubrani, coordonator umanitar pentru Ucraina la ONU a afirmat intr-o conferința de presa: „Aproape 16 milioane de ucraineni au nevoie de asistența umanitara: apa, alimente, servicii de sanatate, un acoperiș deasupra capului și protecție”. Oficialul ONU a precizat ca aceasta este o doar subestimare și, cel mai probabil, in realitate cifrele sunt semnificativ mai mari. Lubrani a adaugat ca cel puțin șase milioane de persoane au fost pana acum stramutate și alte 5,3 milioane au fugit in strainatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

