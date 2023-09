Aproape 1,6 milioane de asigurări RCA eliberate de Euroins sunt încă valabile Aproape 1,6 milioane de polițe RCA emise de compania de asigurari Euroins sunt active in continuare, la aproape trei luni de la deschiderea procedurii de faliment, a anunțat grupul, care este lichidator judiciar, informeaza Rador. Totodata, au fost identificate peste 25.000 de litigii care implica Euroins. La capitolul datorii, precizeaza lichidatorul, creanțele scadente insumeaza in acest moment 600 de milioane de lei, insa la final ar putea fi vorba de cinci miliarde de lei. In plus, pana in prezent, se inregistrasera foarte puține cereri de denunțare a contractelor de asigurare incheiate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

