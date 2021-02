Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invtamant cu scopul limitarii transmiterii COVID 19. Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant, sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Inca doua cazuri de infectare cu noua tulpina britanica a coronavirusului in Romania, a anunțat Ministerul Sanatații. Este vorba despre doua persoane care au avut legatura cu școala din București unde a fost confirmat un focar cu noua varianta a virusului. „Ministerul Sanatații a fost informat astazi…

- Conform Institutului National de Sanatate Publica (INSP), adulții care se vaccineaza anti-coronavirus pot calatori in strainatate fara sa mai fie nevoiți sa stea in carantina. Copiii insa sunt nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara. Copiii nu pot fi vaccinați anti-coronavirus. In situația…

- Luni dimineața a ajuns in Romania a patra tranșa de vaccin Pfizer/BioNTech. Cele 150.000 de doze au fost transportate cu aeronavele care au aterizat pe aeroporturi din București, Cluj-Napoca și Timișoara, urmand sa fie distribuite la Institutul Cantacuzino din Capitala și catre centrele din țara. Potrivit…

- Numarul persoanelor vaccinate anti-COVID-19 a trecut de 100.000, 9.595 de persoane fiins vaccinate in ultimele 24 de ore, anunta sambata Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) care precizeaza ca au fost inregistrate 39 de reactii adverse „comune…

- Consiliul Local Sector 5 a votat, miercuri, in unanimitate, schimbarea conducerii societații Economat Sector 5. In funcția de director al companiei a fost numit, pentru 3 luni, consilierul personal al primarului Cristian Popescu Piedone, Gabriel Crețu. ”La solicitarea primarului Sectorului 5, Cristian…

- Guvernul a lansat, luni, o platforma online in care se pot inscrie persoanele aflate in categoriile ce pot fi vaccinate in prima etapa. Medicii și personalul medical, precum și lucratorii din serviciile de urgența din toata țara, pot intra pe platforma #COVIVAC și se pot inscrie pentru a fi vaccinați.…

- Din cauza situației ingrijoratoare de la nivelul județului Constanța, Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia ca alte trei localitați sa intre in carantina. S-a luat decizia carantinarii localitaților Cernavoda, Cumpana, Targușor din Județul Constanța. Noile restricții intra in…