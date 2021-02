Aproape 150.000 de persoane s-au programat pentru vaccinare de sâmbătă până duminică Un numar de 145.981 de persoane s-au programat, de sambata pana duminica, la ora 13,00, pentru vaccinare anti-COVID in noile cabinete care se vor deschide de luni si in care imunizarea se face cu serul produs de compania Pfizer/BioNTech, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva SARS-CoV-2. Potrivit CNCAV, mai sunt locuri disponibile pentru programare la vaccinare in judetele Botosani, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dolj, Gorj, Harghita, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Neamt, Satu Mare, Suceava, Teleorman si Vrancea. Un numar de 130 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

