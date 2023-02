Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 27 și 30 ianuarie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava, au acționat pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, a delictelor silvice și a faptelor ilegale asociate din exploatarea,…

- La data de 20 ianuarie polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, au desfasurat o actiune pe linia combaterii traficului ilicit cu tigarete de provenienta extracomunitara. Au fost efectuate un numar de 9 percheziții domiciliare…

- BOCȘA – Cele 70.000 de țigarete, in pachete fara timbru fiscal, au fost descoperite de oamenii legii in autoturismul unui reșițean care se intorcea de la Timișoara! In aceasta dimineața, in jurul orei 5.50, polițiști de la Poliția Bocșa au oprit pentru control, pe strada Republicii din oraș, un autoturism…

- Un cetatean bulgar in varsta de 30 de ani este cercetat penal dupa ce a incercat sa introduca ilegal in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, peste 3.000 de pachete de tigari, ascunse intr-o utilitara. Valoarea de piața a capturii polițiștilor de la vama este de 64.000 de lei. Citește…

- Barbat din Alba, prins intr-o parcare din Deva cu peste 11.000 de tigari de contrabanda. A fost REȚINUT de polițiști Barbat din Alba, prins intr-o parcare din Deva cu peste 11.000 de tigari de contrabanda. A fost REȚINUT de polițiști In data de 10 decembrie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Percheziții la CORNI. 300 de pachete de țigarete ridicate de la mai multe persoane banuite de contrabanda Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare la data de 25 noiembrie 2022 nu mai puțin de 3 mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor …

- Aproximativ 700.000 de tigarete provenite din activitati de contrabanda au fost confiscate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Dolj, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…