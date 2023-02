Stiri pe aceeasi tema

- Inspectori din cadrul Direcției Regionale Vamale Timișoara, impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, au confiscat astazi nu mai puțin de 14.690 de pachete de țigari de contrabanda, cu o valoare estimata la 220.350 lei. „Țigaretele au…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au pus in aplicare mai multe mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Constanta, la locuinta unei persoane banuite de savarsirea infractiunii de contrabanda…

- Politistii doljeni au dispus retinerea a unui cetatean bulgar, care ar fi intrat in Romania, pe la Calafat, cu peste 23.000 de pachete de tigari de contrabanda. Autoutilitara condusa de bulgar a fost oprita de oamenii legii in noaptea de vineri spre sambata, in localitatea doljeana Basarabi. Reprezentantii…

- In cursul zilei de sambata, 10 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat o actiune vizand prevenirea și combaterea fenomenului de contrabanda cu produse accizabile, in special cu tutun și țigarete de contrabanda. In cadrul…

- Barbat din Alba, prins intr-o parcare din Deva cu peste 11.000 de tigari de contrabanda. A fost REȚINUT de polițiști Barbat din Alba, prins intr-o parcare din Deva cu peste 11.000 de tigari de contrabanda. A fost REȚINUT de polițiști In data de 10 decembrie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Percheziții la CORNI. 300 de pachete de țigarete ridicate de la mai multe persoane banuite de contrabanda Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au pus in executare la data de 25 noiembrie 2022 nu mai puțin de 3 mandate de percheziție domiciliara, la locuințele unor …

- Polițiștii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, județul Timiș, au gasit ascunși in compartimentul marfa al unui microbuz 18 cetațeni strani. Șoferul sarb al microbuzului a fost arestat preventiv. Miercuri seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad s-a prezentat pentru a iesi din Romania,…

- In perioada 22/23 noembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu inspectori din cadrul Registrului Auto Roman, inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Maramureș și comisari din cadrul Garzii Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș,…