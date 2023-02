Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, care a avut prima conferinta de presa dupa cazul femeii ucise de o haita, in Sectorul 6, spune ca Bucurestiul se confrunta cu un val de caini abandonati si face apel la proprietari sa accepte sterilizarea si microciparea oferite grautit de primarie.

- Angajații autoritații pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat luni, din zona Lacul Morii, unde o femeie a fost ucisa, doi caini adulti si un pui, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al ASPA, Catalina Tranescu.

- Reprezentantii Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) au capturat, duminica, in zona Lacul Morii, 12 caini si doi pui. Intr-un anunț pe pagina de facebook, reprezentanții ASPA precizeaza ca animalele nu au microcip, au fost cazate la adapostul ASPA Bragadiru, iar patru dintre…

- Dupa ce, vineri, un barbat din satul Roadeș a fost atacat și ucis de o haita de caini, oamenii au inceput sa se teama de animalele care pot fi intalnite pe strazile din Brașov. In cartierul Noua a fost semnalata o haita de caini, dupa ce o brașoveanca a filmat de la fereastra nu mai […] Articolul Haite…

- Un tanar in varsta de 17 ani, din Șcheia, deja hoț cu state destul de vechi, a fost prins de polițiști dupa o urmarire pedestra derulata in zona cartierului George Enescu din municipiul Suceava. Polițiștii au acționat in baza unui mandat prin care judecatorii i-au aplicat minorului masura ...

- Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor anunța ca peste 1.500 de caini au fost ridicați de pe strazile Capitalei in acest an, fiind cazați in adaposturile autoritații și au fost promovați spre adopție.

- Sutele de caini din adapostul de animale din lunca Sucevei vor avea parte de un meniu mai bogat atat de sarbatori, cat și in perioada de dupa, ca urmare a generozitații donatorilor din Germania, care au trimis un tir incarcat de alimente.Transportul care a fost descarcat și aranjat in spațiile de ...

- Barbatul in varsta de 65 de ani a fost mușcat de patru caine, in zona Cicoare din municipiul Iași, și se afla in prezent internat la Spitalul „Sf. Spiridon”. Coordonatorul UPU de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, marti, presei, ca barbatul a fost in cartierul Galata…