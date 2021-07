Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat suma de 14.464.518,42 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 15 unitați administrativ-teritoriale, care deruleaza proiecte de construcție de locuințe sociale și de necesitate, conform Legii 114/1996, actualizata in 2021.…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care soluționeaza dublarea din 2020 a prețurilor de vanzare și chirie a locuințelor ANL și previne o noua majorare de preț – a aratat ministrul Cseke Attila. Dupa cum este cunoscut,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, proiectul de lege privind reorganizarea Inspectoratului de Stat in Construcții. Se va desființa nivelul regional al ISC, vor fi desființate 20 de posturi de conducere, se va eficientiza…

- – Peste 397 milioane euro sprijin acordat in contextul pandemiei de COVID-19 pentru 17 țari din UE (inclusiv Romania) și trei țari in curs de aderare– Aproape 87 milioane euro in urma catastrofelor naturale din Grecia și din Franța– Fondul de solidaritate al Uniunii Europene ar trebui simplificat și…

- Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, vineri, in municipiul Beius (jud. Bihor), 36 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. Locuințele (12 apartamente cu 1 camera și 24…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, joi, 13 mai, suma de 84.501.108,82 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 152 de obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL). Astfel, pentru etapa I, a…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administratiei, prin programul sau anual, ofera finanțare unitaților administrativ-teritoriale pentru elaborarea și actualizarea Planurilor Urbanistice Generale. In acest an, bugetul general, in valoare de 15.000.000 lei, va servi scopul de a finaliza aceste…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a virat, ieri, 21 aprilie, 47.302.963,06 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 105 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL).Astfel, pentru etapa I, a fost platita…