Contractul de finanțare pentru Programul Regional Nord-Vest, in valoare de 1,43 miliarde de euro, a fost semnat la Cluj-Napoca, in prezența lui Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare. Acesta a declarat: „Este un moment istoric faptul ca autoritatea de gestionare a programului va fi de acum incolo la Cluj-Napoca și nu in capitala, […]