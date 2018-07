Stiri pe aceeasi tema

- 13 iulie sau Ziua Naționala a Contabilului Roman, a fost marcata și la Arad. Zeci de experți contabili și contabili autorizați au luat parte la sarbatoarea profesiei lor. Reuniți in sala festiva a Consiliului Județean Arad, contabililor li s-au alaturat reprezentanții instituțiilor aradene. De la…

- N. D. Astazi, Filiala Prahova a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania va marca cea de-a XIV-a editie a Zilei Nationale a Contabilului Roman. Manifestarea este celebrata in mod unitar, in toata țara, sub patronajul filialelor CECCAR, ca o recunoaștere oficiala a rolului…

- Incepand din acest an, aniversarea specialistilor contabili – membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) – si a performantelor lor profesionale are loc la data de 13 iulie. In urma cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al Romaniei a aprobat Legea…

- Membrii filialei Suceava a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania-CECCAR vor marca Ziua Naționala a Contabilului Roman vineri, 13 iulie, incepand cu ora 13.00, la restaurantul „Eden Garden”. Tema evenimentului este „97 de ani de istorie a profesiei contabile in Romania…

- Ziua Naționala a Contabilului Roman, eveniment cu tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție in anul 2018, susține și promoveaza profesia contabila din Romania, fiind o sarbatoare a vieții contabile din țara noastra. Incepand din acest an, aniversarea specialiștilor contabili – membri ai Corpului…

- Vineri, 4 mai, ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici va fi prezent la Suceava, unde va avea intilniri cu oameni de afaceri și cu reprezentanți ai filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania. Anunțul a fost facut, la Radio Top, de președintele PSD Suceava, senatorul…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a invocat joi mai multe cauze pentru cresterea preturilor, de la liberalizarile cerute de FMI si de UE, pana la faptul ca importam din state UE, unde preturile au crescut, dar a facut referire si la "companiile cu capital strain", care au majorat preturile, vazand…