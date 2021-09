Aproape 1.400 de deţinuţi palestinieni vor intra în greva foamei Aproape 1.400 de detinuti palestinieni sa pregatesc sa declanseze o greva a foamei pentru a denunta deteriorarea conditiilor din inchisoare in Israel dupa evadarea unor prizonieri saptamana trecuta, dintre care unii au fost intre timp capturati, a anuntat marti Autoritatea Palestiniana, relateaza AFP. Inchisorile israeliene, care numara peste 4.000 de detinuti palestinieni, s-au confruntat cu o perioada de tensiuni saptamana trecuta, dupa evadarea a sase palestinieni, membri ai unor grupari armate, din centrul penitenciar de inalta securitate de la Gilboa (nord) printr-un tunel sapat sub chiuveta.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

