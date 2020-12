Aproape 130.000 de români au votat deja în Diaspora, mai mult decât totalul din 2016 Romanii din diaspora aloca mai mult interes alegerilor parlamentare din acest an decat in urma cu patru ani. La ora 12.30, au votat 128.000 de romani in cadrul scrutinului. In urma cu patru ani, la alegerile din Diaspora au votat in total 106.038 de romani, arata datele BEC. Anul acesta, la ora 12.30 deja a fost depașit semnificativ acest numar, potrivit datelor in timp real prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta Aproape 130.000 de romani din diaspora și-au exprimat opțiunea. Asta in timp ce, in țara, prezența la vot este considerabil mai scazuta decat in urma cu patru ani.Diaspora este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

