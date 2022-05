Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6 milioane de ucraineni și-au parasit tara de la inceputul invaziei de catre armata rusa pe 24 februarie, a anunțat Inaltul comisariat pentru refugiati (HCR) la Geneva, scrie AFP. Incepand cu 11 mai, 6.029.705 de ucraineni si-au cautat refugiu mai intai in tarile vecine, inainte de a-si continua…

- Prim-ministrul ucrainean, Denis Smihal, a numit situatia de la Mariupol ”cea mai mare catastrofa umanitara” de la invazia Rusiei – si poate cea mai mare catastrofa a secolului, deoarece orasul-port din sud-est se confrunta cu un bombardament constant din partea fortelor ruse, transmite CNN. In același…

- Peste 700.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului. 82.887 au ramas in țara noastra, iar 4.343 au solicitat azil. Ucrainenii au fost implicați in 145 accidente rutiere, au savarșit 660 de infracțiuni și le-au fost aplicate 382 de sancțiuni contravenționale, in valoare…

- Razboiul din Ucraina a ucis pana acum 136 de copii, in timp ce alti 199 de copii au fost raniti, potrivit unei actualizari postate pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, citat de „The Guardian”. Vineri, ONU a confirmat 1.081 de morti civili si 1.707 de raniti in Ucraina de la inceputul invaziei…

- Peste 527.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea conflictului din tara vecina si pana in prezent. Potrivit Poliției de Frontiera, la luna de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina, din 24 februarie si pana miercuri la ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 527.553…

- Ministerul Afacerilor Interne a precizeazat, sambata, ca 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului din Ucraina. „De la inceperea conflictului din Ucraina, 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

