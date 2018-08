Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a anuntat, simbata, ca a confiscat, in acest an, aproape 120 de kilograme de droguri, peste 44 de milioane de lei in moneda nationala si echivalent in valuta, sute de masini si imobile si peste sapte kilograme de aur.

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Potrivit primelor informatii, o persoana a folosit ceea ce parea un spray paralizant in metrou, imediat dupa plecarea din statie. S-a tras semnalul de alarta, iar calatorii au fost evacuati.

- Un barbat din Carolina de Nord a obținut daune in valoare de noua milioane de dolari de la amantul soției, dupa ce l-a dat in judecata pentru ca i-a distrus familia. In acest demers, Keith King, s-a folosit de o lege ce se refera la „instrainarea afecțiunii”. Printre probele depuse la dosar, barbatul…

- Actiunile pentru siguranta comunitatii de saptamana trecuta au avut ca rezultat depistarea a 89 de urmariti si depistarea in flagrant delict a 800 de persoane. In trafic, pentru neregulile rutiere, peste 3.200 de conducatori auto au ramas fara permis. Potrivit Politiei Romane, in perioada 23 ndash;…

- Primele detalii despre PF0 au fost facute publice in luna martie a acestui an. La momentul respectiv insa, nu se stia decat ca va ajunge pe strazi in 2020 si va veni la pachet cu un set de specificatii superlative. Incercand sa creeze un pic de interes pentru iminentul bolid, CEO-ul companiei impreuna…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Smeeni, au desfasurat activitati de control pe raza localitatilor Smeeni, Scutelnici, Albesti si Arcanu, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite. Activitatile au avut in vedere, printre altele, legalitatea desfasurarii activitatilor comerciale,…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste trei milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus, peste 500…