Aproape 12 milioane de persoane, strămutate din cauza conflictelor în 2017 Conflictele din intreaga lume au fortat aproape 12 milioane de persoane sa-si paraseasca locuintele si sa se mute in interiorul granitelor tarilor lor anul trecut, un numar record pentru ultimul deceniu, potrivit unui raport publicat miercuri de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), organismul care monitorizeaza situatiile de deplasare interna, relateaza AFP. In total, 11,8 milioane de persoane au fost stramutate in 2017 din cauza conflictelor si a violentelor (aproape de doua ori mai mult decat cele 6,9 milioane de persoane nevoite sa faca acelasi lucru in cursul anului anterior), potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

