Aproape 1,2 milioane de consumatori casnici de electricitate din Romania au parasit piata reglementata in ultimul an si jumatate. Ei au ales sa incheie contracte pe piata libera. Datele au fost prezentate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Asta se intampla in conditiile in care de la 1 ianuarie 2018 piata de energie electrica din tara noastra este total liberalizata.