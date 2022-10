Stiri pe aceeasi tema

- 1,18 miliarde de euro urmeaza sa ajunga in regiunea de Vest a țarii, adica in județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara. Fondurile, alocate prin Programul Regional Vest 2021-2027, care a fost aprobat de Comisia Europeana și anunțat oficial miercuri la Timișoara, vor putea fi accesate de instituțiile…

- Regiunea Vest are propriul Program Regional, aprobat de Comisia Europeana. In premiera, programul a fost elaborat ținand cont de nevoile și particularitațile regiunii, dupa consultari cu locuitorii și actorii din zona.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila pana marti seara in zone din 14 judete. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 26 septembrie, ora 18:00 – 27 septembrie, ora 22:00, local in Maramures, Banat, zona montana…

- Avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice Foto: Arhiva. Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice. Sunt active doua coduri portocalii pentru râuri din județele Mureș, Bistrița-Nasaud, Bihor, Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Codul portocaliu va viza, in intervalul joi ora 17.00 – vineri ora 12.00, Banatul,…

- Miercuri, 27 iulie 2022, dupa-amiaza, conducerile politice ale Organizațiilor PNL din județele Hunedoara, Timiș, Arad și Caraș Severin au avut o intalnire de lucru regionala cu președintele PNL, prim ministrul Nicolae Ciuca. Intalnirea a avut loc in județul Hunedoara, undeva, in zona Prislop,…

- Cod galben de canicula si disconfort termic in județul Alba și 11 judete din vestul si sud-vestul tarii, pe parcursul zilei de joi Județul Alba și alte 11 județe din vestul si sud-vestul tarii se afla joi, 21 iulie, sub cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, potrivit unei atentionari emise…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, va fi Cod galben in județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Valcea, Mehedinți, Dloj, Olt și Teleorman. In aceste zone…