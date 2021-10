Stiri pe aceeasi tema

- Situație disperata la Craiova. 30 de pacienți așteapta un loc in secția de Terapie Intensiva COVID. Medicii sunt copleșiți in acest moment. Aceștia spun ca nu s-au mai confruntat niciodata cu o astfel de situație. „Nu am avut niciodata atat de mulți pacienți in stare grava”, a spus managerul…

- Tot mai multe cazuri de coronavirus – 7.045 au fost raportate azi din aproape 54 de mii de teste. Au fost anuntate si 130 de decese, iar la ATI sunt internati acum 1.037 de pacienti, din care 18 sunt copii. In Timiș au fost raportate 389 cazuri noi de imbolnavire, cele mai multe in Timisoara […] The…

- 3.871 de cazuri de coronavirus si 58 de decese anuntate azi. Peste 52 de mii de teste au fost prelucrate, iar in sectiile ATI sunt internati acum in stare grava 849 de pacienti, din care 18 sunt copii. In Timiș au fost raportate 291 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a […] The…

- 5.388 de cazuri de coronavirus si 97 de decese anuntate azi. Peste 52 de mii de teste au fost prelucrate, iar in sectiile ATI sunt internati acum in stare grava 798 de pacienti, din care 16 sunt copii. In Timiș au fost raportate 199 cazuri noi de imbolnavire, iar rata de infectare in judet a […] The…

- S-a depasit pragul de 2.500 de cazuri noi de covid pe zi! Au fost raportate 2.520 pe ultimele 24 de ore. Au fost prelucrate aproape 44 de mii de teste. Inca 41 de persoane au decedat, iar la ATI sunt internati acum 543 de pacienti, intre care 5 copii. In Timiș au fost raportate 138 […] The post Peste…

- 2.226 de cazuri noi de COVID și 39 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, iar 523 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Joi au mai fost raportate alte 40 de decese inregistrate anterior.

- In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 383 de cazuri noi de COVID-19 și trei decese, a anunțat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Pana vineri au fost confirmate 1.086.492 de cazuri de persoane...

- 244 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 s-au fost inregistrat in ultimele 24 de ore, bilantul total al imbolnavirilor COVID-19 ajungand astfel la 1.084.226. In ultima zi, au fost raportate doua decese, iar un numar de 72 persoane sunt internate la ATI. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 12.678…