Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca aproape 10.900 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care aproape 7.800 cu prima doza. Potrivit CNCAV, 10.849 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Dintre acestea, 7.793 au primit prima doza de ser. In acelasi interval, au fost raportate sapte reactii adverse: cate trei la vaccinurile Pfizer si Johnson & Johnson si una la cel produs de Moderna. Alte 59 de reactii adverse sunt in curs de investigare. "Din cauza faptului ca descarcarea datelor din platforma…