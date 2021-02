Aproape 100.000 de români au aplicat la joburi în ianuarie pe BestJobs; femeile conduc clasamentul cu 54,8% dintre aplicări Aproape 100.000 de romani si-au cautat joburi, in luna ianuarie, pe platforma de recrutare BestJobs, aplicand in medie la sase posturi disponibile in sistem, releva datele platformei de recrutare.



Cei mai multi dintre candidatii care au aplicat la joburi in luna ianuarie au o experienta de peste 5 ani de zile (51%) si au varste cuprinse intre 25 si 34 de ani (34,4%), urmati de cei cu varste cuprinse intre 35 si 44 de ani (21,7%). Prin comparatie, cei sub 25 de ani au fost mai putin interesati de un nou job la inceput de an, insa se observa o crestere usoara comparativ cu ultima luna… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

