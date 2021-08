Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de afgani evacuati din tara lor au sosit joi la Seul, unde guvernul a declarat ca va modifica legea spre a autoriza sederea pe termen lung a celor care au lucrat la proiecte sud-coreene in Afganistan inainte de preluarea puterii de catre talibani in aceasta luna, informeaza Reuters.…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Un oficial NATO a anuntat ca prioritatea organizatiei este evacuarea tuturor strainilor din Afganistan, la o saptamana dupa ce talibanii au preluat controlul orasului Kabul, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cel putin 20 de persoane au murit in ultimele sapte zile in jurul si in aeroportul…

- ​​Din multimea de oameni care asteapta în afara aeroportului din Kabul, o fetita este ridicata peste peretele înalt si preluata de un soldat american. Momentul de saptamâna aceasta, filmat si publicat pe retelele de socializare, a surprins disperarea multor afgani care se tem de ceea…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters, conform…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Zeci de mii de oameni au fost evacuați din regiunile cele mai afectate de inundații in centrul Chinei, joi. Oficialii chinezi au anunțat ca bilanțul deceselor dupa dezastrele cauzate de vremea extrem de rea in provincia Henan a ajuns la 33, relateaza Reuters.