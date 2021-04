Ziua mondiala a artei: In viata, frumusetea dispare. In arta, nu

In fiecare an, pe 15 aprilie, in toata lumea este celebrata Ziua mondiala a artei, ca o recunoastere a contributiei artistilor la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale."In viata, frumusetea dispare. In arta, nu", spunea Leonardo da Vinci, nascut pe 15 aprilie… [citeste mai departe]