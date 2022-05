Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.921 de persoane, dintre care 7.709 de cetateni ucraineni (in scadere cu 2,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.781 cetateni ucraineni (in crestere…

- In data de 22.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.247de persoane, dintre care 7.903 de cetateni ucraineni (in scadere cu 17,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.733 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- In data de 08.05.2022, ininterval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni ucraineni (in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.253 cetateni ucraineni (in scadere…

- In data de 02.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.640 de persoane, dintre care 6.747 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,7% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.423 cetateni ucraineni (in…

- In data de 27.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.264 de persoane, dintre care 8.635 cetateni ucraineni (in crestere cu 30 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.872 cetateni ucraineni (in crestere…

- In data de 26.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.403 de persoane, dintre care 6.629 cetateni ucraineni (in crestere cu 50% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.655 cetateni ucraineni (in crestere…

- In data de 29.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 55.752 de persoane, dintre care 8.261 cetateni ucraineni (in crestere cu 8,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.523 cetateni ucraineni (in crestere…

- In data de 24.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.709 de persoane, dintre care 9.995 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 5.338 cetateni ucraineni (in creștere cu…