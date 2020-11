Aproape 10.000 de poliţişti vor fi prezenţi zilnic, în stradă, pe perioada minivacanţei de 1 Decembrie Circa 10.000 de politisti vor actiona zilnic, in strada, in perioada 28 noiembrie - 1 decembrie, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, fluidizarea traficului rutier si mentinerea ordinii si sigurantei publice, precum si pentru verificarea respectarii masurilor impuse pentru limitarea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2.



"Recomandarea noastra este ca si in aceasta perioada sa respectam regulile de protectie sanitara si de distantare fizica, evitand vizitele si deplasarile care nu sunt esentiale. In toata tara, politistii vor actiona, impreuna cu celelalte institutii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

