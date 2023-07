Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat marti ca 185.000 de noi recruti s-au alaturat armatei ca soldati profesionisti prin contract de la inceputul acestui an, potrivit Reuters. Intr-o inregistrare video postata pe Telegram, Medvedev – numit mai devreme in acest an intr-o functie de supervizare a productiei militare interne a Rusiei – a declarat ca aproape 10.000 de noi recruti s-au inrolat in ultima saptamana, dupa rebeliunea esuata a grupului de mercenari Wagner, transmite Agerpres.