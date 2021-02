Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 38.128 de doze de vaccin, dintre care 28.019 – Pfizer, 671 – Moderna si 9.438 – AstraZeneca, potrivit datelor puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul Electronic National al…

