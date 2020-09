Aproape 1.000 de sancţiuni aplicate de poliţiştii maramureşeni în prima săptămână de toamnă calendaristică In perioada 31 august – 6 septembrie, politistii maramureseni au continuat acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate mai multe acțiuni, pe raza intregului judet, și s-a intervenit la 407 de evenimente, din care 346 sesizate prin 112. In urma activitaților desfasurate politistii au prins in flagrant patru persoane banuite de comiterea de infractiuni, sunt cercetate 36 de persoane, iar in cinci cazuri s-au luat masuri preventive. De asemenea au fost intocmite dosare penale in cazul celor 141 de infractiuni sesizate in perioada… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

