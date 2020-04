Stiri pe aceeasi tema

- 696 cetateni romani din strainatate au fost confirmati pana duminica cu noul coronavirus, iar de la inceputul epidemiei si pana in prezent 44 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat, a informat Grupul de Comunicare Strategica.

- Ziarul Unirea 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de coronavirus. 317 au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 26 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul epidemiei de COVID 19 pana la acest moment, informeaza sambata Grupul…

- Opt romani aflati in strainatate au murit, pana duminica, dupa ce au fost confirmati cu noul coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Șapte dintre aceștia se aflau in Italia, iar unul in Franța.De la inceputul epidemiei de Covid-19 si pana duminica, opt cetateni romani aflati…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca pana in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, MAE precizand ca sapte dintre ei au decedat, informeaza...

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat sambata dimineata ca in prezent 30 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. De asemenea, potrivit autoritatilor, de la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment, 7 cetateni romani au decedat ca urmare…

- Lotul national de scrima va fi supus de urgenta testelor, dupa ce s-a aflat ca mai multi sportivi chinezi si sud coreeni care au participat la Cupa Mondiala au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca trei cetateni romani au murit ca urmare a infectiei cu coronavirus in Italia. La acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati cu Covid-19.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca, impreuna cu Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, s-a reusit repatrierea a 189 de cetateni romani blocati de coronavirus in Malta, Egipt sau Spania.