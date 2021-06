Stiri pe aceeasi tema

- ”Protejam culturile fermierilor romani! In ultimele 24 de ore, instabilitatea atmosferica a fost prezenta in partea de est si sud a tarii in zonele protejate de infrastructura din cadrul Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor. Din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere…

- Un numar de 214 rachete antigrindina au fost lansate in ultimele 24 de ore din punctele de lansare Prahova si Oltenia, in ultima saptamana in tara fiind lansate 986 de rachete antigrindina, mai mult de jumatate din consumul din acest sezon, a anuntat sambata dimineata, pe pagina sa de Facebook, ministrul…

- In Republica Moldova au fost lansate, in ultimele doua luni, 3.056 de rachete antigrindina, de doua ori mai multe decit in perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Serviciului Special pentru Influențe Active asupra proceselor Hidrometeorologice, in aceasta perioada am avut 12 zile cu influențe…

- In perioada 22-28 mai, din punctele de lansare ale Unitaților de combatere a caderilor de grindina (UCCG) din cadrul Sistemului Național Antigrindina și de Creștere a Precipitațiilor (SNACP), au fost lansate 305 rachete antigrindina, anunța Ministerul Agriculturii. Sezonul de combatere a caderilor…

- MADR: 305 rachete lansate numai in ultima saptamana! Un numar de 536 rachete antigrindina au lansate in intervalul 15 aprilie-28 mai pentru protejarea culturilor de bucațile de gheața. MADR informeaza ca numai in ultima saptamana, adica in perioada 22-28 mai, din punctele de lansare (PL) ale Unitaților…

- Armata israeliana a anunțat vineri seara ca militanții palestinieni au lansat peste 2.000 de rachete din Fasia Gaza spre Israel, de la inceperea conflictului, in urma cu cateva zile. Aproape jumatate dintre acesta au fost interceptate de scutul Iron Dome, iar o partea s-au prabușit in Fasia Gaza.

- Militanti palestinieni au lansat peste 2.000 rachete din Fasia Gaza, au anuntat vineri seara fortele armate israeliene, relateaza dpa. Scutul antiracheta Iron Dome din Israel a interceptat aproape 1.000 dintre rachete, a precizat armata israeliana, scrie agerpres.ro. Citește și: Benjamin…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean Ion Mocioalca este revoltat pe initiativa a 61 de parlamentarii ai Puterii, care au depus la Senat o lege prin care sa se dea din nou drumul vanzarii de terenuri agricole! „100 de miliarde de euro – atat este valoarea terenului agricol al Romaniei. Prin comparație,…