Aproape 1.000 de polițiști au fost infectați cu SARS-CoV-2. Jumătate, doar în ultima lună Sindicalștii Europol afirma ca 932 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost confirmati cu coronavirus pana acum, iar aproape 540 s-au vindecat, transmite News.ro, din peste 6.700 de lucratori ce s-au aflat in izolare sau carantina. Datele au fost obțiunute in urma unei solicitari oficiale adresate ministerului, iar sindicaliștii sunt nemulțumiți de lipsa […] The post Aproape 1.000 de polițiști au fost infectați cu SARS-CoV-2. Jumatate, doar in ultima luna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

