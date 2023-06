Aproape 1.000 de medici nu mai vor să facă gărzi, de la 1 iulie Unele spitale risca sa ramana fara medici de garda. Iar asta inseamna ca pacienții nu vor mai avea asistenta medicala 24 de ore din 24. Aproape 1.000 de doctori au anuntat ca, de la 1 iulie, nu vor mai face garzi suplimentare daca acestea nu sunt platite mai bine. Acum medicii primesc mai putin de jumatate din banii care spun ca li se cuvin. Reprezentantii sindicatelor au discutat cu ministrul Sanatatii si asteapta o oferta concreta. Din cei 11.000 de medici care au contracte de munca pentru garzile suplimentare, aproape 10% s-au inscris pe platforma de protest prin demisie a Federatiei Solidaritatea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

