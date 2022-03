Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei din Romania, Gabriela Firea, a anunțat vineri ca in zilele urmatoare aproape 1.000 de copii orfani din Ucraina vor ajunge in Romania. Un prim grup, format din 85 de copii, a ajuns joi seara la Tulcea, relateaza Digi24.

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis astazi ca de la inceputul conflictului dintre Rusia și Ucraina, au intrat in țara 58.284 de copii minori. Dintre aceștia, 35.674 de copii au ieșit din țara, Romania fiind doar folosita ca tranzit catre state occidentale, iar restul de 22.610 de copii au…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, sambata, ca au fost pregatite pentru cazarea refugiaților din Ucraina toate taberele pentru tineret din județele de la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peste 600 de locuri sunt disponibile in șapte centre de agrement. “Ucrainenii care vin in Romania…

- Politistii de frontiera, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, au confiscarii aproximativ 500 pachete cu tigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile sunt cercetati pentru contrabanda. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters. Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și de…