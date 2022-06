Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj, Biroului de Ordine Publica și cei ai secțiilor rurale 5, 6 și 7 au efectuat, sambata seara, in intervalul orar 18:00-02:00, o acțiune in municipiul Lugoj și in zona adiacenta, avand drept scop creșterea gradului de disciplina rutiera, precum și asigurarea…

- Ieri, 1 iunie 2022, Politia Orașului Cugir a organizat, pe raza orașului, o actiune cu efective suplimentare la care, alaturi de polițiști, au participat jandarmi și polițiști locali. Cu ocazia acestei actiunii au fost controlate 47 de autovehicule și 8 societați comerciale și au fost constatate 15…

- In perioada 16-22.05.2022, polițiștii rutieri au acționat in județul Timiș pentru pentru creșterea gradului de disciplina rutiera. Pe parcursul saptamanii trecute, polițiștii au avut ca obiective verificarea legalitații transportului rutier de persoane, combaterea comportamentului agresiv, combaterea…

- Polițiștii rutieri din județul Alba au acționat, cu efective suplimentare, pentru creșterea siguranței rutiere. In 14 ore au fost aplicate 185 de amenzi, majoritatea pentru viteza excesiva. La data de 27 aprilie 2022, intre orele 07,00 – 21,00, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza intregului județ,…

- In perioada 22 – 25 aprilie 2022, peste 160 de politisti din structurile de ordine publica, politie rutiera, investigare a criminalitații economice, investigatii criminale, transporturi si arme, au actionat zilnic, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, asigurarea unui climat de ordine…

- Polițiștii rutieri din Sebeș au organizat o acțiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului și a localitaților rurale arondate, pentru creșterea siguranței rutiere. Au fost aplicate 66 de amenzi și au fost reținute 4 permise de conducere. In perioada 18 – 20 martie 2022, polițiștii rutieri din…

