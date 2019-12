Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 de oameni și-au pierdut viața, sambata, in Mogadiscio,capitala Somaliei, dupa ce o mașina-capcana a explodat intr-o zona extrem deaglomerata a orașului. Cifra oficiala a deceselor anunțata de autoritați este de 73, dar un parlamentar somalez a declarat ca numarul morților depașește 90, doar…

- 73 de oameni au murit in atacul cu masina-capcana produs sambata dimineata la Mogadiscio, a declarat pentru dpa directorul spitalului Medina din capitala somaleza, Mohamed Yusuf.Alte 54 de victime ale atacului au fost aduse la spital pentru tratament, a mentionat acesta, informeaza agerpres.ro.…

- Șase persoane au fost ucise și alte doua ranite, la deschiderea unui foc de arma la un spital din Republica Ceha, a declarat poliția și ministrul sanatații ceh. Atacul a avut loc in orașul Ostrava, aproximativ la ora 07.19, ora locala, transmite The Independent .

- Un vehicul capcana a explodat impotriva unui convoi militar turc in nordul Siriei controlat de combatanti sustinuti de Ankara, provocand victime, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. OSDO nu a precizat numarul victimelor. Atacul, care nu…

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP. In urma seismului de 6,4 grade, produs la ora locala 3:54…

- Explozia, care s-a produs la vest de orasul Ras al-Ain, s-a soldat si cu peste 20 de raniti, a anuntat intr-un comunicat Ministerul turc al Apararii, care acuza de comiterea acestui atentat militia kurda YPG. "Grupul terorist YPG isi continua atentatele care ii vizeaza pe civili. Ucigasii…

- Echipele de salvatori cautau marti printre daramaturi in speranta gasirii de supravietuitori in urma celui mai puternic seism care a lovit Albania in ultimele decenii si care a provocat 16 decese, sute de persoane fiind ranite, potrivit AFP, anunța AGERPRES.In urma seismului de 6,4 grade,…

- Imagini aeriene difuzate de posturi de televiziune locale surprind personal medical care acorda ajutor unor persoane ranite intr-o gradina, un salon de manichiura si o casa la Long Beach. Atacul a avut loc marti, in timpul unei petreceri de Halloween, au declarat vecini pentru postul CBS. Pompierii…