Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 244 locuri de munca vacante: -Finlanda – 52 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator fructe de padure, alte fructe și legume; -Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania 236 locuri de munca vacante in diverse domenii: -Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura ; -Norvegia – 59 locuri de munca pentru: personal curațenie, electrician, croitor,…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 190 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitori necalificați in agricultura (lucratori in activitați din pepiniera:taiere copaci), muncitor necalificat in agricultura…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 196 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat Post-ul Cauți un loc de munca in strainatate? Iata aproape 200 de oportunitați sigure apare prima…

- Social Ce oferte au angajatorii din UE pentru romani / 198 locuri de munca vacante, prin rețeaua EURES septembrie 9, 2022 10:07 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania,198 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca…

- Social 238 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European / Cele mai multe, in Belgia septembrie 5, 2022 12:32 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 238 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru:ospatar;…

- Peste 42.000 de locuri de munca, disponibile in Romania. Doar 2.500 sunt pentru persoanele cu studii superioare Peste 42.000 de locuri de munca sunt puse la dispozitie de agentii economici, la nivel national, iar alte 209 posturi sunt declarate vacante de angajatorii din Spatiul Economic European (SEE),…

- Economie 256 locuri de munca vacante prin rețeaua EURES august 11, 2022 18:34 Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, pun la dispoziție 256 locuri de munca, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in…