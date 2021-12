Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin, au pus in executare 27 de mandate de percheziție domiciliara, in cadrul a 3 dosare de urmarire…

- Treizeci de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate de politisti, joi, de la domiciliul unui barbat din municipiul Braila, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase impreuna…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Timiș au facut, azi, o percheziție intr-o locuința din Timișoara. Percheziția a fost desfașurata in cadrul unui dosar penal aflat in lucru la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu privire la savarșirea fara drept de operațiuni…

- Aproximativ o suta de kilograme de materiale pirotehnice au fost confiscate marti, de pe raza orasul Insuratei, de politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Braila, informeaza miercuri IPJ Braila, potriivt Agerpres. Citește și: Procurorii cer PEDEPSE URIAȘE, in…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Caraș-Severin au continuat ieri activitațile desfașurate pentru prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale privind deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice,…

- 231 KG DE ARTICOLE PIROTEHNICE, INDISPONIBILIZATE DE POLITISTI In perioada 12 – 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Vrancea au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara, pe raza județului, la persoane banuite de operațiuni fara drept…

- Ieri, 16 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu polițiștii din Borșa, criminaliști și luptatori SAS, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, emis de judecatoria Vișeu de Sus. Acțiunea a vizat locuința unui barbat de 31 de ani din Borșa,…

- Ieri, 65 de kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2 și F3 au fost confiscate de polițiștii buzoieni, in urma unor controale tematice efectuate de ofițerii de la Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase. Cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, aceștia…